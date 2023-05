I kiwi di Chiesina Uzzanese arrivano all'ospedale di Pescia per gli operatori sanitari

Kiwi in corsia in questi giorni per gli operatori sanitari che lavorano nel presidio ospedaliero S.S. Cosma e Damiano. Sono stati donati dall'azienda che li produce in Valdinievole (Agriturismo Podere del Kiwi) e consegnati dal Sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti insieme al Vicesindaco Lorenzo Vignali. I frutti sono stati distribuiti agli operatori tramite i coordinatori infermieristici.

"E' la testimonianza della continua attenzione del territorio per il nostro ospedale e soprattutto per chi ci lavora e, a nome degli operatori, ringrazio sentitamente per questo gesto di cortesia - ha commentato la dottoressa Giuditta Niccolai, direttore del presidio ospedaliero.

Erano presenti, tra gli altri, la dottoressa Grazia Panigada, direttore dell'Area aziendale Medicina Multidimesionale e Medicina interna del presidio e la dirigente infermieristica Cinzia Orsi.

Fonte: Asl Toscana Centro