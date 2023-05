Musica e gastronomia, a Castelfiorentino torna 'Note di Wine'

Una bella grigliata, del buon vino, tanta musica e cabaret.Venerdì 9 giugno torna “Note di Wine”, evento musical-enogastronomico che si svolgerà in Piazza Grandi (nell’area prospicente la Chiesa di Santa Maria della Marca) e che contempla una invitante cena all’aperto, per trascorrere la serata in allegria. Organizzata dagli esercenti di via Benozzo Gozzoli e Piazza Grandi in collaborazione con l’Associazione del CCN “Tre Piazze“ e il Comune di Castelfiorentino, la manifestazione si presenta come di consueto come una iniziativa benefica: il ricavato della cena sarà infatti devoluto per progetti educativi e attività svolte dalle associazioni di volontariato.

Avvio della festa alle 19.30 con una degustazione di vini offerti dalle aziende locali, che saranno somministrati da un sommelier per illustrare le loro caratteristiche, cui seguirà la cena e l’esecuzione dei primi brani musicali (percussioni e flauto dolce) a cura della scuola comunale di musica. Ampio il menù della cena (costo 18 euro, 9 euro i bambini, bevande incluse) che contempla per primi un risotto di cacio e pepe con sentore di erba cipollina e tipo e mezze maniche all’isolana con capperi tostati e battuta di prezzemolo, per secondo una grigliata alla brace con salsicce e rostinciana, contorno fagioli all’olio aromatizzato con odori toscani. Per dolce, mantovana con crema e cantuccini.

In contemporanea (dalle 21.00) ci sarà uno spettacolo di cabaret con Matteo Micheli e, dalle 22.00, un doppio concerto della Bandina Junior e della Filarmonica “G. Verdi”.

Le prenotazioni della cena si ricevono presso Panificio Panchetti, Macelleria Enzo, Ama Edicola, Bar Italia, Bar Ciampalini (per informazioni 331.9303075). Il ricavato della cena sarà devoluto all’Oratorio di Santa Maria della Marca, alla Casa Famiglia San Martino, alla Prociv Arci Castelfiorentino, all’AVIS Castelfiorentino e alla Filarmonica “G. Verdi”

“Note di Wine - sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – è ormai conosciuta soprattutto come una festa che interessa la piazza principale dell’area “al di là del ponte” sull’Elsa, e che ogni volta registra un grande successo di partecipazione, con ricadute positive per le attività sociali e di volontariato che vengono svolte nel nostro territorio. Per questo ringrazio i commercianti delle vie interessate e i numerosi volontari che collaborano da sempre all’organizzazione della festa, unitamente alle aziende agricole che anche quest’anno si sono rese disponibili per la degustazione dei loro vini”.

Le aziende che saranno rappresentate a “Note di Wine” sono le seguenti: Vivito – I vignaioli, Cantina sociale Colli fiorentini, azienda agraria La Poggiarella, Castello di Oliveto, Santa Lucia vini Gasparri, vini Tamburini Emanuela, azienda agricola Coiano, azienda agricola Le Macchie.