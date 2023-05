Nabucco in piazza a Empoli, svelato il cast

Mancano meno di due mesi all’appuntamento più atteso per gli appassionati della lirica, quello con l'edizione 2023 dell'Opera in piazza. La data da segnare in agenda è quella di venerdì 28 luglio 2023: il sipario si alzerà alle 21.15, nella centralissima piazza Farinata degli Uberti a Empoli, per il settimo anno palcoscenico del grande evento sotto le stelle.

Quest’anno, come già annunciato a febbraio, saranno le note del Va’, Pensiero e D'Egitto là sui lidi a risuonare nella splendida cornice di ‘Piazza dei Leoni’. Con Nabucco di Giuseppe Verdi sono sette le opere rappresentate da quando nel 2016 l’iniziava ha preso avvio: Rigoletto, Tosca, Il Barbiere di Siviglia, L’elisir d’Amore, La Traviata e La Bohème. Nabucco è la terza opera lirica composta da Verdi e quella che ne decretò il successo. Su libretto di Temistocle Solera, Nabucco fece il suo esordio il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano.

Ancora una volta sarà l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Roberto Gianola, ad accompagnare un cast di prim’ordine. Nel ruolo di Nabucco, il baritono Carmelo Corrado Caruso mentre Abigaille sarà interpretata dalla soprano Alessia Grimaldi e Ismaele dal giovane tenore Douglas Kelly. Paolo Pecchioli, già nel cast dell’Elisir d’amore (2021) e di Bohème (2022), avrà il ruolo di Zaccaria. Magdalena Urbanowicz, mezzosoprano classe 1990, sarà Fenena. A completare il cast tre graditi ritorni: il baritono Claudio Mugnaini nel ruolo del Gran Sacerdote, Francesco Marchetti nel ruolo di Abdallo, mentre la soprano empolese Maila Fulignati sarà Anna.

Come ogni anno, alla produzione parteciperà anche la Corale Santa Cecilia di Empoli diretta da Simone Faraoni quest’anno coadiuvata dal Coro Lirico dell’Umbria.

I biglietti sono in prevendita alla Libreria Rinascita, in via Ridolfi, 53 (Tel. 0571 72746), da Bonistalli Musica, in via Fratelli Rosselli, 19 (Tel. 0571 74056) e online sulla piattaforma eventbrite all'indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nabucco-opera-in-piazza-2023-627116380977

Prezzi:

1° SETTORE € 30 Intero / € 26 Ridotto (Riduzione Soci Unicoop Firenze

2° SETTORE € 25 Intero / € 21 Ridotto (Riduzione Soci Unicoop Firenze)

3° SETTORE € 20 Intero / € 15 Ridotto (Riduzione Soci Unicoop Firenze)

Per informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in piazza della Vittoria 16 a Empoli (Tel. 0571 711122 – 373 7899915; csmfb@centrobusoni.org).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa