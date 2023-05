Pagano riparazioni a funzionario per i lavori di manutenzione del porto di Livorno

Interdetti per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione 4 persone e 3 enti oltre al sequestro di 8.410 euro per un funzionario pubblico in pensione da dicembre 2022 dall'autorità portuale di Livorno per induzione indebita. Questo il provvedimento eseguito dalla guardia di finanza di Livorno su provvedimento del tribunale.

Il dipendente pubblico avrebbe abusato del ruolo di Responsabile Unico Procedimento per l'affidamento dei lavori di manutenzione del porto, avrebbe indotto imprese compiacenti a fornirgli utilità e beni, nello specifico la riparazione dell'auto e della barca privata.

Le società, per non far figurare i costi per la contestata corruzione, hanno fatto fattura per operazioni inesistenti.

Al termine delle perquisizioni e degli interrogatori delegati dal PM, gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

I Finanzieri hanno proceduto al sequestro preventivo per equivalente delle somme detenute sui conti correnti dell’indagato, fino all’importo disposto dal Tribunale, quale prezzo/profitto del reato di induzione indebita.