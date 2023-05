Premio Aramini all'Use, il presidente Sesoldi: "Punto di riferimento per la città"

"Per i risultati migliori raggiunti a livello promozionale. La società, nel febbraio 2022, ha tagliato il traguardo dei cento anni dall'inizio delle attività. Un secolo di sport e di successi, un secolo di gare disputate portando in giro per l'Italia il nome di Empoli”. Con questa motivazione il Comune di Empoli ha assegnato all’Use Basket il riconoscimento in una sezione del premio una ‘Albano Aramini’, una città per lo sport. Durante la cerimonia che si è tenuta al palazzo delle Esposizioni, il presidente Luca Sesoldi ha ricevuto dalle mani di Simone Cardullo la targa che racchiude l’importanza ed il significato di questa lunga storia.

“E’ stato un momento molto bello – commenta il massimo dirigente biancorosso – ho avuto la fortuna di occupare questa carica proprio nel centenario della società ed ho ritirato con grande piacere il premio Aramini che, col passare degli anni, è diventato una cosa prestigiosa. E’ un riconoscimento che va oltre il basket visto che l’Use nasce come polisportiva, salvo poi concentrarsi sulla pallacanestro che ormai da molti anni è la nostra attività unica. Fra le mille difficoltà in cui ci troviamo visto il momento, fa piacere ricevere questo premio. Ogni anno per noi è come un anno zero perché portare avanti un mondo come quello biancorosso è sempre più difficile e complesso. Lo facciamo ormai da molti anni e da parte di tutti noi c’è sempre l’impegno a proseguire su questa lunga strada che ci consente di essere un punto di riferimento per la città visti i tanti ragazzi di ogni età che hanno fatto e fanno sport nelle nostre società. Questo è un premio a tutti coloro che hanno fatto parte della nostra società dando il loro contributo a scrivere una storia così bella per Empoli”.