Pulizia del verde, Crocetti (FI): "Capraia abbandonata tra i rifiuti e l'erba alta"

Ormai è un dato di fatto che per l'amministrazione comunale, le frazioni non contano altrimenti non si spigherebbe come mai le vie di Capraia Fiorentina, siano abbandonate in questo stato. L'erba alta ed incolta, rifiuti abbandonati agli angoli delle strade con rischi non solo per chi deve usufruire dei marciapiedi, ma anche per la salute pubblica dato che la scarsità d'igiene fa proliferare animali come topi e zanzare portatori di malattie infettive. Chiediamo con urgenza che il comune si faccia portavoce presso la ditta a cui ha dato in gestione il verde pubblico, affinché ripristini con la massima urgenza il decoro cittadino e qualora la ditta non fosse in grado di ottemperare alle richieste previste, che sia immediatamente rimossa e sostituita con una in grado di svolgere al meglio il proprio lavoro. Più che altro viene da domandarsi se siano stati fatti tutti i controlli, sulla capacità della ditta vincitrice della gestione del verde pubblico! Questa situazione non è nuova ma è ormai una situazione che riguarda le frazioni di capraia e limite da anni.

Così come non è cosa nuova che l'autorità di bacino non provveda mettere in sicurezza l'alveo del fiume Arno. A parte la spazzatura presente nel fiume, ci sono tronchi, alberi spezzati e detriti di ogni genere, oltreché erba alta e canneti che a breve seccheranno e saranno un potenziale innesco per incendi, proprio in prossimità delle case.

E' inutile chiedere i soldi ai cittadini per il consorzio di bonifica se poi nemmeno i servizi essenziali sono garantiti.

Se ci verrà dato l'onore di governare questa città come centrodestra, il prossimo anno, tutte le frazioni torneranno ad essere protagonista, nessun cittadino verrà lasciato indietro, il decoro urbano e la qualità dei servizi offerti dal nostro comune sarà il nostro marchio di fabbrica che contraddistinguerà la nostra amministrazione.

Diego Crocetti

(Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite)