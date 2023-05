Referendum contro l'invio di armi, comitati attivi a Empoli

Si potrà firmare anche a Empoli per la richiesta di Referendum che riguardano l’invio delle armi e la programmazione sanitaria. E’ infatti attivo un comitato che offre alla cittadinanza la possibilità di apporre la propria firma autenticata per chiedere i referendum.

I banchetti saranno ogni giovedì al mercato cittadino, ogni sabato in via del Giglio dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e nei giorni 3, 7 e 21 giugno alla Tenda della pace (ore 18/19) , in piazza della Vittoria.

Oltre a questi punti, ovviamente, ci sarà la possibilità di firmare anche in Comune all’Urp il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 19 e on line sul sito https://generazionifuture.org

Due sono i quesiti di richiesta di referendum sulla guerra : Il primo è contro l’invio delle armi e per favorire la diplomazia. In particolare si chiede l’abrogazione dell’articolo 1 di un decreto del 2022 che autorizza a inviare armi ad un paese in guerra, l’altro chiede di abrogare un passo della legge 185/90 che consente una deroga all’invio di armi anche solo con deliberazione del consiglio dei ministri e semplice informativa al parlamento.

Il terzo referendum è per abrogare un articolo che autorizza la partecipazione di privati alla definizione della programmazione sanitaria pubblica.

Si ricorda che per firmare è necessario esibire un documento di identità valido.