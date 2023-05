Rubano cellulare a 14enne diabetico, benefattore ne dona un altro

Non è stato solo il furto di un cellulare, ma anche l'assenza importante di uno strumento salvavita. Un 14enne era stato derubato dell'iPhone alla fermata di tramvia 'Monni' delle Cascine di Firenze, come riportano le cronache locali. Sul dispositivo c'era un'app che segnalava il livello di insulina nel sangue per il giovane affetto da diabete. Questa applicazione suona quando il livello di glicemia scende sotto la soglia e in quel caso il giovane deve mangiare, altrimenti rischia conseguenze gravi. L'appello della madre era stato lanciato anche in radio per recuperare il cellulare ma la cosa si è risolta con un benefattore che ha regalato al giovane un altro cellulare. Altri si erano già attivati per fare una colletta.