Sammontana Società Benefit, nello statuto economia circolare, riduzione CO2 e nuove generazioni

Sammontana Italia diventa Società Benefit e incorpora nel proprio Statuto sociale l’impegno per finalità di beneficio comune e per condividere in modo trasparente e continuativo l’impatto positivo della propria attività.

Un passaggio importante nella storia evolutiva dell’azienda verso livelli sempre più significativi di un impegno sorretto da una visione di lungo termine affinché le nuove generazioni possano contare su un futuro migliore per tutti.

Una tappa perfettamente coerente con il purpose dell’azienda – Il sorriso che nutre il futuro delle nuove generazioni - teso a sostenere le aspirazioni e i desideri dei giovani di domani.

“Siamo un’impresa di famiglia fondata da tre fratelli per amore verso i propri figli e, allora come oggi, il nostro obiettivo è che questo sentimento possa essere sempre la leva che ci spinge ad agire per assicurare un futuro di benessere sostenibile come beneficio comune, per i nostri figli, per le persone, per le comunità”, ha dichiarato Leonardo Bagnoli Amministratore Delegato di Sammontana Italia.

L’IMPEGNO COME SOCIETA’ BENEFIT

In coerenza con la visione già condivisa all’interno della Regenerative Society Foundation, Sammontana Italia si impegna a generare valore per le persone e i territori: creando prodotti alimentari di alta qualità, per offrire un'esperienza di piacere che interpreti nuovi stili alimentari e le diverse esigenze dei consumatori; contribuendo alla crescita della comunità in cui opera e al sostegno delle nuove generazioni, attraverso opportunità che stimolino la loro realizzazione; adottando modelli di produzione e commercio responsabili, che rispettino i principi di sostenibilità; promuovendo la collaborazione e l’importanza della rete con i propri partner, per stimolarne l’evoluzione in chiave sostenibile; facendo crescere il proprio modello di impresa verso un’economia a zero emissioni e rigenerativa.

“Contribuire al benessere delle nostre comunità, per un futuro più giusto e più equo, comporta la capacità di generare ed elaborare un nuovo pensiero, valorizzare il potenziale di oggi riconoscendo al contempo l’importanza dell’esperienza e della tradizione. Per questo abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso che rafforza l’impegno maturato ad oggi e di affiancare le nuove generazioni, che rappresentano l’unica speranza per un domani fatto di possibilità e opportunità in cui generare il futuro di tutti”, ha proseguito Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana Italia.

Nel processo che ha portato all’acquisizione dello status di società Benefit, Sammontana è stata accompagnata da NATIVA, Regenerative Design Company che accelera la transizione delle aziende verso modelli rigenerativi.

IL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITA’

Nel corso di un incontro con la stampa, a Milano, Sammontana Italia ha presentato i risultati in termini di impatto ambientale, sociale ed economico rappresentati nel primo Bilancio di Sostenibilità, che verrà pubblicato a breve.

Nonostante le complessità affrontate negli ultimi anni, tra le conseguenze della pandemia, crisi in Ucraina e aumento dei costi relativi a materie prime ed energia, Sammontana Italia ha continuato a rivolgere le proprie capacità di innovazione e i propri investimenti a favore della sostenibilità dei processi di produzione e delle linee di prodotto, in linea con quanto previsto dall’Accordo Volontario con il Ministero dell’Ambiente e la strategia aziendale declinata su tre pilastri (Salute e Benessere, Filiere Sostenibili e Ambiente).

“I momenti che abbiamo sperimentato negli ultimi anni hanno fatto emergere in maniera chiara come l’obiettivo della transizione ecologica e l’impegno trasparente a favore di una maggiore sostenibilità di processi e prodotti debbano rimanere capisaldi per lo sviluppo delle imprese e per incrementare la resilienza del settore di fronte alle sfide che verranno”, ha commentato Carlo Felice Chizzolini, Direttore Industriale e Ambiente di Sammontana. “In questa direzione, abbiamo continuato ad impegnarci e consolidare la nostra strategia sui tre pilastri”.

L’innovazione per l’economia circolare

L’impresa ha rafforzato il proprio impegno volto a ridurre sempre di più gli sprechi partendo dai processi interni: è stata così implementata una strategia che punta a ottimizzare le scorte in magazzino, gestire la shelf-life dei prodotti e il suo prolungamento, a gestire in maniera circolare gli sfridi di produzione riutilizzando, ad esempio, il 90% delle rimanenze di pasticceria e recuperando 140 ton di impasti, grazie a una rivisitazione delle ricette.

La sostenibilità crescente della filiera

A testimonianza del lavoro che Sammontana porta avanti insieme ai propri partner per garantire materie prime provenienti da filiere tracciabili e responsabili, l’impresa ha di recente co-creato, in collaborazione con i principali partner, un Codice di Condotta per la catena di fornitura la cui applicazione viene monitorata attraverso un’attività ispettiva periodica. Nel 2022, inoltre, Sammontana ha ottenuto la certificazione ISCC Plus per la farina utilizzata nella realizzazione dei prodotti di pasticceria, secondo la catena di custodia mass balance che testimonia l'impegno dell’impresa volto a promuovere una filiera del grano sostenibile.

La riduzione della CO2 eq grazie agli interventi di efficientamento energetico

L’impegno a favore della sostenibilità ha portato a un crescendo di iniziative per la riduzione dell’impronta carbonica generata dalle proprie attività, come l’utilizzo di impianti di tri-generazione negli stabilimenti di Vinci e Verona, l’acquisto di energia elettrica rinnovabile a garanzia di origine (7GwH nel 2022) e la riduzione degli sprechi. Grazie a questi interventi, Sammontana Italia ha ridotto le emissioni di CO2 eq di circa il 10% tra il 2021 e il 2022.

La condivisione di pratiche virtuose per sensibilizzare partner e clienti

La collaborazione con i propri partner rappresenta uno dei valori che guida l’operato di Sammontana Italia e in questo contesto si inserisce il progetto Lidi Green, avviato nel 2018. L’iniziativa, che valorizza l’impegno in termini di sostenibilità dei lidi partner Sammontana e sensibilizza sull’importanza del consumo consapevole di gelato a impatto ambientale compensato, tocca oggi oltre 200 lidi in tutta Italia selezionati sulla base di un questionario che valuta le performance di sostenibilità dei partner, tra cui anche gli impatti sociali. Nel 2022, il progetto si è arricchito di nuovo valore grazie alla collaborazione con Revet, attraverso cui sono stati progettati dei kit di arredi da bar realizzati con plastica riciclata, da post consumo domestico, proveniente da 200 comuni toscani e introdotti presso i Lidi partner di Sammontana.

Il contributo alle nuove generazioni

In linea con l’impegno di sostenere lo sviluppo di opportunità per le generazioni future, Sammontana è diventata socio fondatore di ICO HUB, incubatore di start-up nato da C.L.E.O. Associazione, al fine di supportare la crescita in chiave innovativa del territorio toscano.

ICO HUB offre anche istruzione e formazione professionale a tutti quei giovani manager che, con Sammontana e C.L.E.O, sono impegnate a stimolare lo sviluppo sociale, economico e culturale della Toscana, creare occupazione nelle filiere industriali, favorire l’open innovation e la collaborazione tra imprese, talenti ed esperti. Il supporto di Sammontana consentirà a giovani start-upper di sviluppare progetti innovativi pensati per il territorio in ottica sostenibile.

