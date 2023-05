Sebastiano and Friends, Misericordia e Calasanzio insieme per la Romagna allagata

Una serata di musica e solidarietà per stare insieme e raccogliere fondi da devolvere ad una scuola in Romagna. Domani, giovedì 1 giugno, alle 17.30 nei giardini adiacenti la sede della Misericordia, in via Cavour 32 a Empoli, i bambini e gli insegnanti della scuola primaria Istituto Calasanzio di Empoli presenteranno “Sebastiano and Friends”: un concerto per l’ambiente con un titolo curioso, ma con una spiegazione semplice e interessante.

Il personaggio di Sebastiano nasce nel 2013 quando il Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Firenze, insieme alla Misericordia di Firenze, alla protezione Civile Nazionale e all’Associazione Suonamidite di Empoli, decidono di dare vita ad un progetto che illustri ai bambini le buone pratiche da tenere in caso di calamità naturali. Proprio la Misericordia, il cui protettore è San Sebastiano, propone che sia questo il nome del personaggio chiave del progetto: nasce così “Il paese di Sebastiano”. La canzone è contenuta in un cd con altri brani che trattano di tematiche ambientali come terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche e crisi idrica.

“Il paese di Sebastiano” racconta di un villaggio sul pendio di una collina che in realtà è un vulcano, a pochi passi dal mare, in cui abita un gruppetto di bambini tra cui proprio l’esperto Sebastiano. Anima pulsante della serata e dell’associazione Suonamidite è Mario Costanzi, autore delle canzoni, da anni impegnato in progetti musicali con la scuola primaria dell’Istituto Calasanzio e che quest’anno, su suggerimento degli insegnanti, ha voluto rimettere in gioco i temi dell’ambiente e della cura e salvaguardia del territorio con canzoni a tema, tra cui alcune del progetto Sebastiano.

La Misericordia di Empoli, da sempre attenta ai temi più importanti che riguardano sicurezza e salute, si è offerta per ospitare e dare apporto logistico all’evento, che vedrà esibirsi un bel coro di più di 100 bambini diretti dallo stesso Mario Costanzi.

Durante la serata saranno raccolti fondi per aiutare una scuola rimasta seriamente danneggiata nell’ultima tragica alluvione che ha devastato la Romagna. L’appuntamento, organizzato dall’Istituto Calasanzio e Misericordia di Empoli, sarà un’occasione importante per sensibilizzare i bambini verso chi è in difficoltà e all’aiuto di altri bambini come loro, che purtroppo, si trovano ad attraversare un momento di smarrimento dopo la perdita della loro scuola.

Fonte: Ufficio stampa