Si finge maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana: via con gioielli e 600 euro

Si è finto un maresciallo dei Carabinieri per truffare un'anziana signora, facendole consegnare, insieme a un complice, gioielli e 600 euro. L'episodio è avvenuto ieri nel quartiere di Rifredi a Firenze. Il truffatore ha contattato la donna, di 90 anni, telefonicamente, chiedendole denaro per "risolvere" un fittizio incidente stradale causato dal suo presunto figlio. Poco dopo, un giovane complice del malvivente si è presentato alla porta della donna, ottenendo in consegna i gioielli in oro e il denaro prima di fuggire. Le autorità di polizia sono attualmente impegnate nelle indagini per risolvere il caso.