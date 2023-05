Sportello facilitazione delle pratiche in materia di migrazione, da lunedì cambiano le modalità di accesso

Da lunedì 5 giugno cambiano le modalità per accedere al servizio d’informazione e facilitazione delle pratiche in materia di immigrazione. Per prendere un appuntamento si potrà chiamare il numero 375 8184874 (gli utenti possono anche inviare anche un messaggio su whatsApp e saranno ricontattati) oppure si potrà scrivere una mail a prenotazioneadirmigranti@gmail.com oppure ci si potrà recare personalmente allo sportello in via Toscanini, 21 a Montemurlo il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 19. Lo sportello è gestito dal Comune di Montemurlo in forma associata con Montale.

Tra le pratiche di cui si occupa l’ufficio ci sono le informazioni e le consulenze riguardanti il rilascio di visti d’ingresso (turismo, studio, lavoro) da parte delle autorità diplomatiche consolari, delle autorizzazioni all’ingresso da parte dello sportello unico immigrazione della prefettura, necessario ad esempio, per le pratiche di ricongiungimento, il rilascio, rinnovo o conversione dei permessi di soggiorno, la concessione della cittadinanza italiana, il rilascio della tessera sanitaria, le informazioni riguardanti l’apertura di un conto corrente bancario o l’iscrizione al Centro per l’impiego. Lo sportello è anche specializzato nella gestione delle consulenze in materia di sfruttamento lavorativo e potrà essere un punto di riferimento per segnalazioni e l’attivazione di servizi specifici.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa