Una foto delle poltroncine dell'ex Cinema Italia: il concorso dell'Accademia della Bugia

Se ne sono separati da poco e già affiora la nostalgia. Ecco allora che l’Accademia della Bugia de Le Piastre lancia una delle sue originali idee.

“Chiediamo a tutti coloro – spiega il magnifico rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini- che hanno acquistato una delle circa 300 poltroncine di legno che accoglievano gli spettatori nell’ex Cinema Italia, di fotografarle nel loro nuovo ambiente, e di inviarci la foto, con o senza proprietario seduto. Vogliamo farle diventare protagoniste di una mostra che allestiremo nell’accogliente spazio delle vie del paese”.

La loro vendita risale a circa un anno fa, quando il sodalizio piastrese lanciò l’idea di cedere le sedute del cinema da poco acquistato in cambio di un contributo. Fu un successo insperato, grazie ad oltre 100 acquirenti e in poco meno di un mese le oltre 300 sedie furono cedute e sono andate ad abbellire abitazioni, negozi e uffici di ogni parte d’Italia.

Adesso l’intenzione è quella di avere, da ogni acquirente, una foto che raffiguri proprio la collocazione attuale di quelle “seggiole”, così da realizzare una mostra che sarà affissa a Le Piastre nei giorni del 47° Campionato Italiano della Bugia, in programma i prossimi 5 e 6 agosto.

“Ci siamo chiesti – si domanda Mauro Begliomini, decano dell’Accademia piastrese e curatore dello smontaggio e della loro cessione - che fine abbiano fatto le poltroncine in legno dell’ex Cinema Italia. Da qui l’idea di coinvolgere i nuovi possessori ai quali chiediamo di autoimmortalarsi o di farsi immortalare magari in una posa ironica e simpatica, ma rigorosamente insieme alle storiche sedute. L’idea del progetto è stata dell’amica, Rachele Ignesti, che ringraziamo sinceramente. Sarà proprio lei a coordinare il tutto”.

Le regole per partecipare sono poche e semplici: basta inviare a accediambugia@gmail.com una foto con una risoluzione di almeno 300 dpi, facendo attenzione a messa fuoco e illuminazione. Le immagini dovranno essere inviate entro il prossimo 30 giugno, poi saranno affisse per le vie del paese a partire dal 29 luglio, data in cui sarà organizzata una cena di inaugurazione.

Sono previsti anche premi per le fotografie più belle.

Fonte: Accademia della Bugia