Acque Spa, lavori a Calcinaia e Pardossi

Acque comunica che a partire dalla sera di domenica 4 fino alla mattina di venerdì 9 giugno, in orario notturno, verrà effettuato un ciclo di flussaggi sulla rete idrica nel comune di Calcinaia e a Pardossi (nel comune di Pontedera), allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità dell’acqua. Nelle diverse strade di volta in volta interessate dalle attività, si verificheranno cali di pressione e brevi interruzioni idriche, accompagnate da temporanei fenomeni di torbidità. Sarà garantito un servizio idrico sostitutivo tramite autobotti e cisterne posizionate in funzione delle aree coinvolte dai flussaggi.

Questo il programma:

· Dalle ore 23 di domenica 4 alle ore 6 di lunedì 5 giugno, e dalle ore 23 di lunedì 5 alle ore 6 di martedì 6 giugno: Calcinaia-capoluogo, Montecchio, Moretti, Sardina e Chiesino-Allori. Autobotte in via Corsi.

· Dalle 23 di martedì 6 alle 6 di mercoledì 7 giugno, dalle 23 di mercoledì 7 giugno alle 6 di giovedì 8 giugno, e dalle 23 di giovedì 8 alle 6 di venerdì 9 giugno: Fornacette, Chiesino-Allori e Pardossi. Cisterne in piazza Timisoara, in via Tosco-Romagnola (nei pressi del Cottolengo) e in via Pio La Torre a Pardossi.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa