Affitti brevi, lo stop a Firenze nel centro storico: "Chi collabora avrà azzerata l'Imu seconda casa"

Niente più affitti turistici brevi a Firenze nell'area Unesco. Per farlo il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato un provvedimento non retroattivo che colpirà principalmente chi usufruisce di piattaforme come Airbnb e simili nell'area del centro storico. L'obiettivo è sostenere la residenza nel centro storico.

Il sindaco parla di "norma giuridicamente ardita" ma che "se noi non proviamo a fare azioni politicamente dirompenti nessuno si dà una mossa, il problema è diventato strutturale, siamo stanchi degli annunci. Useremo la leva fiscale per chi vorrà collaborare e tornare indietro. I proprietari che torneranno a fare affitti di lungo periodo avranno da parte dell'amministrazione l'azzeramento dell'Imu seconda casa per tre anni. Un appartamento medio in centro paga più di 2.000 euro all'anno di Imu seconda casa".