Alia anti-truffe: "Non chiediamo mai pagamenti a domicilio"

Si informa che, in questi giorni, Alia Servizi Ambientali SpA ha ricevuto alcune segnalazioni da utenti residenti nel comune di Firenze, riguardo ad alcune persone che si presentano al domicilio in divisa arancione e richiedono il pagamento in denaro per la consegna della chiavetta A-pass per l’apertura dei cassonetti.

Alia precisa che nessun addetto è incaricato di richiedere denaro a domicilio per la consegna di chiavette A-pass, né per qualsiasi altra motivazione addotta.

Nello specifico, in relazione a quanto denunciato nell’area di nuova contattazione del progetto “Firenze città circolare” si precisa che tutti i kit sono gratuiti e che i propri addetti non sono autorizzati né ad entrare in casa né ricevere denaro.

In caso di richieste sospette, rivolgersi sempre alle Forze dell’Ordine chiamando il 112 o il 113, e segnalare ai contatti di Alia, attraverso l’area clienti sul portale, www.aliaserviziambientali.it, oppure chiamando il call center (800 888 333 da rete fissa, 0571 196 93 33 da fisso o mobile, 199 105105 da rete mobile) dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30).

Fonte: Alia - Ufficio stampa