Archaeological Award, i 24 bronzi di San Casciano tra i finalisti. La soddisfazione di Giani

“Siamo onorati che i 24 bronzi rinvenuti a San Casciano dei Bagni siano gli unici finalisti italiani di un premio internazionale così prestigioso”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta, dopo aver appreso la notizia che le 24 statue di bronzo, di epoca etrusca e romana, rinvenute a San Casciano, sono tra le cinque scoperte archeologiche del 2022, finaliste della nona edizione dell'International Archaeological Discovery Award Khaled al-Asaad.

“E' una candidatura – prosegue Giani - che conferma il valore straordinario di questa scoperta, che ha scritto una nuova, ulteriore pagina di storia della Toscana terra etrusca”.

“Siamo felici e emozionati - ha detto la sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti - di essere tra i quattro finalisti dell'International Archaeological Discovery Award, un riconoscimento alla scoperta eccezionale. Un riconoscimento anche a una sfida partita anni fa e all’investimento fatto, coronati da questo straordinario rinvenimento che rappresenta non soltanto un’opportunità culturale ed artistica, ma anche un patrimonio per l’intera comunità in quanto motore di sviluppo e un’occasione di rinascita del nostro territorio, la Val di Chiana senese”.

Fonte: Regione Toscana