Aspettò il suo padrone per 14 anni: al cane Fido intitolati i giardini di Luco

Tanti i bambini presenti che con emozione hanno salutato il nuovo nome dello spazio attrezzato. Quei bambini che ogni anno ricordano Fido, il cane che da sempre rappresenta uno dei segni distintivi del Comune di Borgo San Lorenzo. Una storia raccontata, tramandata e conosciuta da molti, una storia che i luchesi mai hanno dimenticato.

“Per 14 anni, ogni giorno alla fermata del bus, andò ad aspettare che Carlo scendesse – ha detto il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni -. Non sapeva che Carlo aveva perso la vita nel bombardamento del 30 dicembre 1943. Carlo lo aveva trovato due anni prima in mezzo ai rovi, lo aveva accolto, cresciuto. E Fido lo ha aspettato ogni giorno finché è stato in vita. Fido, esempio di fedeltà. Da oggi porta il suo nome anche un giardino a Luco di Mugello, ci piace immaginarlo lì, a giocare con Carlo”.

"Il Lions Club Mugello è da sempre impegnato con iniziative rivolte ai cittadini, per la loro salute, la cultura, la memoria – afferma il Presidente Lions Club Mugello Simone Bettini –. Ora la nostra memoria ha ricordato Fido e la sua Storia. Fido avrà un giardino a lui dedicato proprio a Luco. Siamo orgogliosi di poter realizzare questo tipo di iniziative che hanno anche un carattere di approfondimento e conoscenza. Per questo ringrazio per la collaborazione l'Istituto Comprensivo, la Pro Loco di Luco e Grezzano, l'Amministrazione e naturalmente il Gen. B. Salsano e tutti gli uomini e le donne della Guardia di Finanza".

A impreziosire la cerimonia la presenza del Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Firenze Gen. B. Bruno Salsano e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza che ha illustrato ai ragazzi presenti quello che fanno e lo hanno anche messo in pratica facendo vedere ai ragazzi come i cani aiutano nella ricerca di stupefacenti.

Fondamentale il contributo della ProLoco Luco-Grezzano e dell’Istituto comprensivo di Borgo San Lorenzo e in particolare delle scuole infanzia e Primaria di Luco con i ragazzi e le ragazze della 3° e della 5° che hanno recitato le poesie scritte per l’occasione.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa