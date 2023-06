Biblioteca, Empoli in Azione: "Poche postazioni per lo studio"

Come partito politico Empoli in Azione vogliamo segnalare alla nostra amministrazione comunale alcune criticità che ci hanno segnalato più studenti che frequentano con costanza la biblioteca comunale Renato Fucini a Empoli. Come noto oramai da tempo, la biblioteca comunale, a causa di mancati adeguamenti passati, non è per buona parte agibile e al momento, non risulta in grado di soddisfare le esigenze di buona parte dei frequentatori del comprensorio in virtù di una limitatissima disponibilità di postazioni dedicate allo studio (in virtù dell’inagibilità sono disponibili solo 50-60 postazioni a cui si può accedere solo mediante prenotazione). La situazione già appare allo stato attuale molto caotica, per cui appare prevedibile che l’avvicinarsi delle sessioni di esami da maggio a luglio, possa oltremodo accentuare i disagi, già adesso emersi. Altresì constatiamo più reclami circa la situazione riguardante i bagni. Si evidenzia come questi siano del tutto sforniti di chiavi o di altri sistemi di chiusura, compromettendo del tutto la privacy delle persone considerando che i bagni sono comuni. (già qualche incidente volontario si è verificato). L’altra richiesta riguarda il giardino antistante la biblioteca. Negli spazi antistanti la biblioteca non sono presenti posaceneri esterni e questo spesso è causa di sporcizia o di disagio per i frequentatori. Inoltre, chiediamo se le porte d’ingresso alla biblioteca siano a misura di carrozzina (per portatori di handicap) o se per l’ingresso alla biblioteca necessiti che qualcuno intervenga per l’ingresso e l’uscita dalla struttura con l’apertura di entrambe le porte.

Empoli in Azione