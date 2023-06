"Big Screen Laba", proiettati 15 cortometraggi degli studenti: ecco i premiati

Dalla fantascienza al thriller, dall'ecologia ai temi più strettamente sociali, in un viaggio che spazia dal documentario fino alla fiction. E' un concentrato di passione per il cinema e la video-arte, quello andato in scena ieri pomeriggio al Cinema Spazio Alfieri di Firenze in occasione della quarta edizione di "Big Screen Laba", la rassegna di cortometraggi dei giovani allievi della Laba di Firenze che ogni anno chiude il percorso accademico con la proiezione sul grande schermo dei progetti sviluppati nell'ambito del corso di studi.

Quindici i lavori che sono stati proiettati in sala, alla presenza di un pubblico numeroso. L'evento - arricchito anche da una proiezione speciale del biennio di Cinema - è stata l'occasione per consegnare ben 5 premi ai lavori ritenuti più meritevoli. Il premio alla regia "Gabriele Masi", riconoscimento che da due anni celebra il talento dei giovani iscritti nel ricordo del compianto videomaker Gabriele Masi (il 28enne, ex allievo Laba, deceduto il 30 giugno 2020 a Firenze in un incidente stradale) è andato al cortometraggio di Giuliana Belluomo dal titolo "Tu da cosa fuggi". Gabriele frequentava la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e si era laureato poche ore prima della sua tragica morte. L’istituto di piazza di Badia a Ripoli ha istituito, in accordo con i familiari, un riconoscimento speciale che viene assegnato, dallo scorso anno, durante l'appuntamento di Big Screen Laba.

Il riconoscimento per il miglior montaggio è andato a Duccio Pintucci, Mauro Battino e Marco Tonetto per "Ginevra"; il premio per la migliore fotografia è stato assegnato a Camilla Bandecchi e Virginia Imbimbo per il cortometraggio "Sentinella" mentre il premio per la migliore produzione a Camilla Caponi per "L'ispirazione nell'assenza".

A giudicare gli elaborati, una giuria tecnica composta dal regista Francesco Faralli, dal videomaker Cosimo Politi, dalla produttrice Claudia Contento e da Gianluca Milli, uno dei fondatori della galleria fiorentina di arte urbana “Street Levels Gallery” e amico di Gabriele Masi.

Novità assoluta di quest'anno, il premio del pubblico con gli spettatori in sala che hanno potuto votare il cortometraggio preferito durante le varie proiezioni. Vincitore, il cortometraggio "Sentinella", già vincitore per il miglior montaggio.

Fonte: Laba Firenze - Ufficio stampa