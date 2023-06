Castelfiorentino United, il ds Pucci se ne va

Il Castelfiorentino United FBC comunica di avere risolto consensualmente e di comune accordo con la massima serenità il rapporto di collaborazione con il proprio DS della prima squadra Andrea Pucci.

La società ringrazia Andrea per il proficuo e importante lavoro svolto in questi anni di permanenza a Castelfiorentino e gli augura le migliori fortune per il futuro in ambito calcistico.

Contemporaneamente intende tranquillizzare i propri tesserati, soci e simpatizzanti circa l'impegno per il proseguo della stagione in linea con quelli che sono gli obiettivi prefissati.

A breve verranno ufficializzati i nomi dei nuovi responsabili tecnici della prima squadra .

Fonte: Castelfiorentino United