Ccn Frazioni Castelfranco, Gino Carmignani è il nuovo presidente

Il Centro Commerciale Naturale (CCN) delle Frazioni di Castelfranco di Sotto ha eletto nelle scorse settimane il suo nuovo Direttivo: un cambio di nomi e volti per affrontare con fresco slancio ed energia le future sfide dei commercianti di Orentano, Galleno e Villa Campanile.

Stefano Barghini, presidente uscente e uno dei fondatori del CCN, si è ritirato dalla carica per impegni privati e ha dato spazio a nuove persone con profili professionali ed esperienze diverse. Quattro dei sei neo-eletti sono nomi nuovi, ma la continuità operativa con i precedenti mandati sarà garantita dal nuovo presidente, Gino Carmignani, anche lui uno dei membri fondatori del CCN e finora cassiere dell’associazione.

“Le sfide saranno tante - dice Carmignani -, ma siamo pronti ad affrontarle con la stessa fermezza che ha segnato il lavoro di tutti i direttivi passati. Ci impegneremo a portare avanti i progetti finora realizzati e siamo pieni di idee su come ampliare il range delle nostre attività. In tutto questo, il nostro approccio sarà quello di apertura a nuove proposte ed iniziative, valutando con grande realismo la loro effettiva fattibilità .”

Tra le iniziative di maggior rilievo fortemente volute dal CCN delle Frazioni di Castelfranco si ricordano: la app “Nel Cuore della Toscana” e il relativo sito web, una directory utile per turisti e residenti alla scoperta delle offerte commerciali e turistiche del territorio; la valorizzazione del parco di animali “Cresciamo insieme”, sempre più frequentato e conosciuto; la realizzazione della segnaletica per rendere fruibili a piedi e in bicicletta i 20 km del Grande Anello di Orentano, sentiero che unisce le tre Frazioni con le loro bellezze naturalistiche.

Il nuovo direttivo continuerà, su questa traccia, a mantenere alta l’attenzione per il territorio, costruendo relazioni e trovando nuovi modi per coinvolgere gli operatori economici e le comunità delle Frazioni.

“Sono certo che questo nuovo consiglio direttivo lavorerà al meglio delle sue possibilità e conoscenze per creare opportunità di lavoro e di sviluppo del territorio - ha commentato il presidente uscente Barghini -. Il CCN delle Frazioni è un progetto pensato sin dal 2012 e alla soglia dei suoi 10 anni ufficiali (nel 2024) si sta dimostrando importante e vitale.”

“Come Amministrazione Comunale facciamo un grosso in bocca al lupo al nuovo Consiglio Direttivo del Centro Commerciale Naturale delle Frazioni di Castelfranco di Sotto - hanno dichiarato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora allo Sviluppo Economico Ilaria Duranti -. Come abbiamo fatto in questi anni, siamo pronti a rinnovare il nostro supporto e ad impostare da subito un percorso di collaborazione con l’obiettivo di mantenere e portare avanti un contatto diretto con il CCN, per il bene delle attività che rappresentano e per la valorizzazione del territorio, da sempre uno dei principali obiettivi di questa realtà associativa. Con l’occasione vogliamo anche ringraziare il Consiglio Direttivo uscente che in questi anni ha guidato l’associazione e ha tracciato una linea importante di promozione turistica e valorizzazione del territorio delle Frazioni".

Il nuovo direttivo è così composto:

Presidente: Gino Carmignani (Appalto Tabacchi);

Vice-Presidente: Matthias Sommer (Bed & Breakfast Bel Giorgio); Segretario: Giacomo Buoncristiani (Case di Corte Case Vacanza); Cassiere: Giuseppe Russo (Storica Barberia);

Consigliere: Giovanna Elettra Livreri (Tenuta Borgo Medicino); Consigliere: Cristiana Marcon (Allevamento cavalli Cristiana Marcon); Consigliere: Michele Ferrera (RSA Madonna del Rosario).

Per info:

Centro Commerciale Naturale (CCN) delle frazioni di Castelfranco di Sotto (PI)

Mail: ccndellefrazioni@gmail.com

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa