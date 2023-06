Coppia ubriaca insulta e aggredisce i presenti in un ristorante: interviene la polizia

Due pattuglie della polizia sono state chiamate a intervenire intorno alle 23:40 presso un noto ristorante di Marina di Pisa. Un membro dello staff del ristorante aveva segnalato la presenza di una coppia che, chiaramente alterata psicofisicamente a causa dell'assunzione di alcol, stava insultando e aggredendo verbalmente e fisicamente alcuni presenti, causando scompiglio all'esterno del locale.

Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti ad identificare la coppia come due giovani provenienti da Livorno. Sia in strada che successivamente in Questura, i due opposero resistenza al controllo e, negli uffici della Questura, cercarono di forzatamente guadagnarsi l'uscita spingendo e calciando gli agenti.

Al termine delle procedure, i poliziotti hanno denunciato entrambi alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso. Inoltre, è stata loro elevata anche la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta ai sensi dell'articolo 688 del Codice Penale.