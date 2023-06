Derubano pelletterie a Montespertoli e disseminano strade di chiodi, fuga a mani vuote

Furti in due pelletterie di Anselmo, frazione di Montespertoli, nella notte appena trascorsa. I carabinieri hanno rinvenuto due furgoni abbandonati con la refurtiva. Tutto ha avuto inizio alle 5 di questa notte. I militari di Montespertoli e del comando di Scandicci sono stati allertati per i furti. Gli astuti ladri hanno disseminato di chiodi le strade di accesso alle due aziende per prevenire l'arrivo delle forze dell'ordine. Per farsi spazio nelle pelletterie hanno usato un veicolo come ariete per sfondare gli ingressi. Sono però riusciti a derubare un solo esercizio, portando via 250 articoli di pelletteria di marca. Le ricerche sono finite a Montelupo Fiorentino, dove i militari della compagnia empolese hanno ritrovato i due furgoni. Dei malviventi però nessuna traccia.