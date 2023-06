Due nuovi Cavalieri del Lavoro in Toscana: ecco chi sono

Ci sono due nuovi Cavalieri del Lavoro operanti in Toscana tra le 25 nuove nomine proposte dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso assieme al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e convalidate dal presidente Sergio Mattarella.

Il decreto, a firma di ieri, vede la presenza di Maria Grazia Cassetti, dell'azienda di artigianato orafo fiorentino Cassetti 1926, oltre a Giovanni Laviosa, presidente dell'industria chimica Laviosa Chimica Mineraria di Livorno.

Maria Grazia Cassetti viene definita la 'Regina del Ponte Vecchio'. Entrata nell'azienda di famiglia negli anni Cinquanta da giovanissima, ha contribuito a sviluppare il brand Cassetti: ha portato sul Ponte Vecchio i marchi più prestigiosi e ha aperto anche a Prato e Forte dei Marmi.

Giovanni Laviosa, livornese, è a capo della Laviosa Chimica Mineraria: l'azienda labronica è leader al mondo per i prodotti a base di bentonite. Ha fatto notizia a Natale 2022 il regalo per i dipendenti in tempo di crisi, seicento euro in più a ciascuno.