Due rapine avvenute in farmacie a Prato, arrestato un 40enne

Oggi, la Squadra Mobile di Prato ha eseguito una misura di custodia cautelare nei confronti di un uomo italiano di quarant'anni, già noto alle forze dell'ordine, sospettato di essere il responsabile di due rapine avvenute in farmacie nella città toscana. I crimini attribuiti al quarantenne sono quelli avvenuti il 5 gennaio scorso presso la Farmacia Etrusca in via Pistoiese e il 29 dicembre 2022 presso la Farmacia di Narnali, sempre in via Pistoiese. Il bottino complessivo delle rapine ammonta a circa 2mila euro.

In entrambi i casi, un uomo travisato avrebbe agito, minacciando i proprietari, i dipendenti e i clienti con un'arma da taglio, per poi fuggire a bordo di una motocicletta. Il quarantenne è stato identificato come il principale sospettato in relazione a questi atti criminali, grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile.

Le autorità competenti hanno ritenuto necessaria la misura di custodia cautelare per garantire la sicurezza pubblica e procedere con le ulteriori indagini necessarie. La Squadra Mobile di Prato continuerà ad approfondire le circostanze delle rapine al fine di raccogliere ulteriori prove e garantire che il presunto responsabile risponda delle sue azioni di fronte alla giustizia.