Empoli in Azione a Barnini: "Ribadiamo la nostra autonomia politica"

In relazione a un articolo in cui Brenda Barnini espone la linea politica del PD Empolese in vista delle prossime amministrative 2024, teniamo a precisare che “Empoli in Azione” ad oggi sottolinea la propria autonomia politica ed il fatto di non aver ancora assunto nessuna decisione in merito a quelle che saranno le prossime eventuali alleanze elettorali. In questo momento, il nostro Partito è impegnato nella costruzione di un programma che vada incontro alle esigenze della città e della cittadinanza tutta, ed a consolidare la propria identità all’interno di Empoli e del Circondario Empolese Valdelsa. Non siamo concentrati in questo momento su alleanze “a tutti i costi”, bensì a confrontarci su proposte concrete che creino una visione di città nuova ed a servizio di chi la abita e la vive quotidianamente. Stiamo lavorando per raccogliere le istanze di cittadini, associazioni di categoria ed altre realtà, per comprendere i bisogni che ci vengono espressi e poter offrire una valida proposta politica dal basso, “per la città”. Ci presenteremo alle amministrative per raccogliere il voto moderato e riformista, di chi non grida ma lavora seriamente per migliorare la qualità della vita e della nostra città. Ci stiamo confrontando anche, ovviamente, con le forze politiche del territorio, perchè la politica si traduce in confronto con tutti gli altri attori presenti nelle nostre città. Recentemente, siamo stati contattati dal PD e non abbiamo rifiutato nè rifiuteremo alcun confronto politico sui contenuti, anzi è di tutta evidenza che la presenza di un componente di Azione all’interno dell’attuale Giunta cittadina potrebbe essere un elemento di semplificazione del percorso di avvicinamento tra noi ed il Partito Democratico, ma mantenendo sempre la nostra totale autonomia e indipendenza.

Empoli in Azione