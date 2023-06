Fiera del Corpus Domini e Indie Park: divieto di contenitori in vetro e lattine per le bevande

Dal 2 all'11 giugno 2023 è in corso nel piazzale antistante il Parco di Serravalle la Fiera del Corpus Domini, mentre fino al 30 giugno 2023 è in corso la manifestazione Indie Park, al Parco di Serravalle. Nella serata di sabato 3 giugno 2023, con fischio d'inizio alle ore 21, è anche in programma allo stadio 'Castellani' la partita Empoli – Lazio valevole per la 38esima giornata del campionato di calcio serie A Tim 2022-2023. Alla luce della concomitanza fra i tre eventi, il Gruppo operativo sicurezza, riunitosi in vista della manifestazione sportiva, ha stabilito di estendere al giorno 3 giugno 2023 la disciplina degli orari e delle modalità di vendita e somministrazione di bevande da parte degli esercenti operanti nei pressi dello stadio 'Castellani' in occasione delle partite di calcio casalinghe dell’Empoli F.C., anche ai gestori del Green Bar e agli organizzatori/operatori dell'evento Indie Park.

Una decisione presa per garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico: data la possibile rilevante presenza di pubblico e l’ipotetico conseguente consumo di bevande, l’abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché eventuali frammenti di vetro, può infatti costituire un pericolo anche per la normale circolazione delle persone. In più, gli oggetti in vetro possono essere utilizzati anche impropriamente.

Per questo è stata disposta un'ordinanza, la numero 326 del 1 giugno 2023 ( https://bit.ly/43AbVIV ), che ordina di estendere quanto già disposto con l'ordinanza sindacale 94 del 21 agosto 2015 (Orari e modalità di vendita e somministrazione bevande da parte degli esercenti operanti nei pressi dello stadio 'Castellani' in occasione delle partite di calcio casalinghe dell'Empoli Fc) per motivi di tutela della sicurezza e ordine pubblico, all'interno del Parco di Serravalle. Ordina inoltre alla cooperativa SintesiMinerva (per Green Bar) e all'associazione Jump Live Club (per Indie Park) dalle ore 18 e fino a un'ora e mezza dopo il termine della partita di calcio Empoli - Lazio, il 3 giugno 2023, il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori, anche in plastica, a meno che le bevande siano sversate e consegnate in bicchieri in plastica, trattenendo il contenitore, e il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche che superino i 5 gradi.

A chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione Indie Park, l'ordinanza invece fa divieto assoluto di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare questi contenitori fuori dagli appositi raccoglitori e di consumare bevande alcoliche che superino i 5 gradi.

L'ordinanza dispone inolre alle attività autorizzate alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari e/o alla somministrazione di alimenti e bevande di esporre in modo ben visibile il presente divieto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa