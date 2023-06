Firenze, limiti a nuovi Airbnb e affitti brevi, l'apprezzamento della Cisl

Ecco le dichiarazione del segretario generale della Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi e della responsabile Sicet Firenze-Prato, Maddalena Puliti in merito a quanto annunciato stamani dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, sugli affitti brevi nel centro della città:

“Accogliamo il provvedimento annunciato dal sindaco a tutela dell’abitare con grande favore. E’ un’apertura importante verso i cittadini che scelgono Firenze per abitare e per ritornare a vivere i preziosi spazi della nostra città e del centro storico. E’ positivo che si vadano a limitare le locazioni selvagge, per evitare che spazi abitativi destinati a civile abitazione finiscano per essere utilizzati solo per per soli fini turistici.”