Incendio Cinigiano, Mazzeo. "Il lavoro comune aiuta la rinascita del comune"

“Sono felice onorato di aver incontrato la sindaca e l’amministrazione comunale di Cinigiano, perché ci ha permesso di parlare delle questioni che sono importanti e rilevanti per il territorio, in primo luogo di quelle legate al terribile incendio che quasi un anno fa ha pesantemente colpito il cuore di questa comunità. Ed è bello vedere che grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e dei volontari e grazie al supporto del Consiglio regionale e della Regione, questa comunità ha potuto rialzare la testa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a margine dell’incontro con la sindaca di Cinigiano, Romina Sani, durante il quale è stato fatto il punto sui danni prodotti dall’incendio del luglio 2022 e sugli interventi già realizzati per la messa in sicurezza del territorio.

“Il lavoro comune tra Regione e amministrazioni locali – ha aggiunto Mazzeo - deve essere il metodo con cui andare avanti. Ora dobbiamo lavorare affinché ci siano investimenti volti a sostenere le difficoltà per il pieno ripristino delle strade bianche e di vicinato, in modo da dare risposte ai cittadini e alle imprese e agli operatori turistici. È un modo per far sentire quanto la Regione è vicina ai bisogni di questa comunità. Il nostro obiettivo deve essere quello che un bimbo che nasce a Cinigiano deve avere gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze e quello di sostenere comunità piccole che hanno voglia di guardare con ottimismo e speranza verso il futuro”.

“Grazie al sostegno economico della Regione e del Consiglio regionale, respiriamo finalmente un clima di rinascita dopo il terribile incendio del luglio scorso”, ha detto la sindaca di Cinigiano, Romina Sani. I finanziamenti, ha spiegato, sono stati utilizzati per lavori di messa in sicurezza di alcune aree dei 700 ettari distrutti dalle fiamme nel luglio del 2022. Gli interventi hanno riguardato in particolare le aree “che presentavano maggiori problematiche dal punto di vista idrogeologico e delle frane, ma anche della sicurezza lungo le strade, perché c’era il rischio di caduta di alberi lungo gli assi viari principali”. Per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite sono stati utilizzati i 150 mila messi a disposizione dal settore forestazione della Regione; “altri 80 mila euro – ha aggiunto la sindaca - ci hanno permesso di coprire le spese di protezione civile sostenute nell’immediato dell’emergenza. Altre risorse, infine, ci hanno consentito gli interventi di ripristino al campo sportivo, alla segnaletica e altri interventi minori”.

All’incontro con l’amministrazione comunale di Cinigiano era presente anche la consigliera regionale Donatella Spadi.