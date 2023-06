Infioratori di Fucecchio ospiti di San Marino per Infioritalia

Il maggio on road del gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio prosegue in lungo e in largo per lo Stivale, in attesa dell'appuntamento clou fatto in casa, quello con l'infiorata del Corpus Domini in programma domenica 11 giugno. Lo scorso fine settimana gli infioratori fucecchiesi hanno fatto tappa a San Marino, dove hanno realizzato due quadri floreali per conto di Infioritalia, l'associazione nazionale delle infiorate artistiche, mentre domenica 4 giugno saranno impegnati a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove realizzeranno un quadro dedicato a Bergamo Capitale della Cultura 2023.

Due appuntamenti importanti che accompagnano il gruppo infioratori della Pro Loco verso la settimana più attesa ed impegnativa, quella che conduce all'infiorata del Corpus Domini. A partire da giovedì 8, infatti, gli infioratori saranno a lavoro per preparare i fiori che saranno utilizzati per realizzare i tappeti floreali, e chiunque abbia piacere di dare una mano può contattare la Pro Loco per avere tutte le informazioni utili (0571 242717, info@prolocofucecchio.it). La Pro Loco di Fucecchio ricorda, come ogni anno, che i cittadini che provvederanno al taglio di siepi di alloro o tuja nei giorni compresi tra il 5 e il 9 giugno potranno contattare l'associazione per concordarne il ritiro.

I lavori per la realizzazione dei quadri, che quest'anno saranno allestiti in via Nelli, via Donateschi e piazza Montanelli, inizieranno durante il pomeriggio di sabato 10, indicativamente alle ore 16, per poi protrarsi durante la sera e la notte affinché i tappeti floreali siano pronti per la mattina di domenica 11 in occasione della solenne processione del Corpus Domini, che partirà alle ore 10 dalla chiesa Collegiata per arrivare fino alla chiesa delle Vedute. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna quest'anno anche il contributo dei ragazzi e delle ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Fucecchio, che hanno partecipato al progetto “Alvaro Borgioli, un bozzetto per l'infiorata” ideando alcuni dei bozzetti che saranno realizzati in via Nelli.

Ma domenica 11 non sarà soltanto infiorata: in programma, infatti, anche il 2° incontro Fiat 500, realizzato con il patrocinio di Fiat 500 Club Italia, che prevede al mattino il raduno delle auto in via Landini Marchiani e, a seguire, un giro turistico tra le Colline delle Cerbaie e il Padule di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa