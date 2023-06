La Città dei Lettori, oltre 100 ospiti per la 6ª edizione fiorentina

Bernardine Evaristo, Mario Desiati, Sheena Patel, Giorgio Vallortigara, Ginevra Di Marco, Tommaso Pincio, Sally Bayley, Marco Malvaldi, Vivian Lamarque, Luca Scarlini, Vera Gheno, Valerio Aiolli, Antonella Viola, Carlo Vecce. E ancora: Wally Pain, Fabio Genovesi, Laura Pugno, Roberto Baldazzini, Michela Monferrini, Marino Biondi, Maria Cassi, Alberto Cristofori, Alessandro Rocca, Elisa Seitzinger, Simonetta Sciandivasci, Massimo Bucciantini, Gaia Nanni, Tommaso Maccacaro, Melissa P., Claudio M. Tartari, Paola Zannoner, Stefania Aphel Barzini, Luca Ricci, Giorgio Scianna, Leonardo Gori, Marco Vichi, Roberto De Ponti, Gianluca Monastra, Gigi Paoli, Sapo Matteucci, Carlo Sisi, Giorgio van Straten, Lilith Moscon, Paolo Ermini, Carlo Cuppini, Alberto Zanobini. Saranno oltre 100 gli ospiti che popoleranno la 6/a edizione fiorentina de La città dei lettori, il festival che catalizza in Toscana scrittori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. Dal 7 all’11 giugno a Villa Bardini (Costa S. Giorgio 2-4), sede storica e cuore dell’iniziativa, incontri con gli autori, presentazioni, talk, reading, omaggi musicali, passeggiate letterarie, attività per giovani lettori e meditazione sul filo di pagine e parole insieme ai protagonisti della letteratura contemporanea. Con il patrocinio di Ministero della Cultura, Polizia di Stato, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate Fiorentina e il sostegno di Unicoop Firenze, Publiacqua, Ied Firenze e International Motors (www.lacittadeilettori.it).

“Leggere cambia tutto” è il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della narrazione con il focus “Sulla fiaba”, con la curatela diretta di Gabriele Ametrano. E proprio dall’arte di raccontare storie, che dalla tradizione orale ha condotto alla scrittura, prenderà le mosse la lectio di Mario Desiati, scrittore, poeta e giornalista vincitore del Premio Strega 2022.

Tra le novità di questa edizione la collaborazione con L’indice dei libri del mese – media partner per quest’anno – grazie a cui sarà possibile l’incontro con la seguitissima autrice inglese Sheena Patel (10 giugno). Torna poi l’appuntamento con i cinque finalisti dello Strega 2023, che saranno ospiti a Firenze per il primo incontro con il pubblico dopo la selezione (9 giugno). E poi gli omaggi: nei 400 anni dalla prima pubblicazione de “Il Saggiatore” La città dei lettori celebrerà Galileo Galilei con un’intera giornata dedicata alla scienza dal titolo “La luce nell’oscuro labirinto”, a cura della ricercatrice Lavinia Ferrone con protagonisti del calibro di Giorgio Vallortigara, Antonella Viola, Tommaso Maccacaro, Claudio M. Tartari, Massimo Bucciantini e la presentazione del progetto di film documentario Galileo (R)evolution, commissionato da Museo Galileo Galilei e prodotto da Berta Film e Kahuna Film (8 giugno). Ancora: la vita e la musica di Rosa Balistreri, cantautrice e cantastorie riconosciuta come una delle voci più intense e interessanti della canzone popolare italiana, oltre che una delle figure femminili più forti, sorprendenti e inesplorate del Novecento, sarà al centro di un tributo musicale con protagonista Ginevra Di Marco nell’ambito della presentazione di “La mia casa è un’isola” (Giunti), biografia dell’artista a firma di Stefania Aphael Barzini (11 giugno).

Tante le sinergie con festival e realtà culturali: le librerie saranno al centro di “Leggere in libreria, leggere librerie”, tavola rotonda in partnership con Testo [Come si diventa un libro], la fiera dell’editoria organizzata da Pitti Immagine e Stazione Leopolda, che vedrà l’intervento di librai e libraie con il coordinamento di Maddalena Fossombroni (11 giugno). La programmazione di Scripta / En Plein Air, rassegna firmata dal critico d’arte e curatore Pietro Gaglianò, sarà per la prima volta ospite a Villa Bardini con un incontro su “Donna, razza e classe” (Alegre), il saggio di Angela Davis pietra miliare del femminismo moderno, alla presenza di Carmela Iziegbe e in collaborazione con The Recovery Plan, centro temporaneo dedicato alle culture afro-discendenti ideato da Black History Month Florence (7 giugno). Prima volta anche per il Premio Letterario Chianti, che presenterà al festival il vincitore dell’edizione 2023 Giorgio Scianna (11 giugno), per il Premio Artusino per la letteratura giallo-noir (11 giugno), e si terrà sempre a Villa Bardini la premiazione della XXII edizione del progetto di educazione alla lettura Libernauta, dedicato a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 anni con ospite speciale lo scrittore Alessandro Rocca (7 giugno). Costituirà un’anteprima di SALE Sant’Ambrogio in Festival, evento ideato dal Teatro del Sale in ricordo di Fabio Picchi, lo spettacolo “Diavolacci”: una lettura dedicata alle ricette e alle passioni di un uomo che ha fatto la storia della città di Firenze e della cucina italiana, firmato da Maria Cassi (11 giugno). Da non dimenticare il contributo di Fenysia Scuola di Linguaggi della Cultura, insieme alla quale è realizzato il pomeriggio con la poetessa Vivian Lamarque (10 giugno, Firenze), oltre all’iniziativa “Il piacere della lettura” (Pacini Fazzi), che riunirà gli autori partecipanti al libro con la moderazione del curatore del testo Pierpaolo Orlando (11 giugno).

E poi i format firmati La città dei lettori: novità di quest’anno le sezioni tematiche a cura di autori ed esperti del settore: “Trilogia dell’Eros”, viaggio tra le forme e le parole del desiderio guidato dal giornalista Emanuele Coen (10 giugno), e “La vita degli altri”, incursione nel vissuto di scrittrici e scrittori accompagnati dall’autrice per ragazzi Lilith Moscon (11 giugno). Per i più mattinieri torna “Esperienza book”, appuntamenti per cercare il benessere tra le pagine di un libro guidati dalla coach Raffaella Martinelli e seguiti da prima colazione (10-11 giugno). Continuano poi i “Paesaggi letterari”, itinerari a piedi alla scoperta dei luoghi del festival insieme agli autori che li hanno raccontati oppure esplorazioni dei territori letterari di scrittori e scrittrici rimanendo comodamente seduti e viaggiando sul filo delle parole, a cura di Serena Jaff e Francesca Ciappi (10-11 giugno). Spazio poi a ragazze e ragazzi con “Io Leggo!”, progetto in collaborazione con la libreria Farollo e Falpalà per coltivare nei lettori più giovani la passione per libri e storie (11 giugno).

La collaborazione con Polizia di Stato, partita nell’ambito della prima edizione de La città dei giovani lettori, progetto che ha appena concluso la sua prima edizione dedicato alla letteratura per ragazzi, porterà al festival la presentazione de “Il valore delle parole” di Stefano Guarnieri (Giunti), alla presenza del Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma e della Dirigente Generale della Polizia di Stato Elisabetta Mancini. Si consolida poi la partnership con IED Firenze, con la quale è stata strutturata la presentazione di “Branding the subconscious”, ultima pubblicazione del fashion brand consultant Marco Bertolucci (10 giugno), e la linea di caffetterie specialty Ditta Artigianale, con il suo co-fondatore Francesco Sanapo, saranno protagonisti de “La fiaba del caffè”, un viaggio tra aromi con degustazione di tre tipologie di miscela (10 giugno).

La città dei lettori continuerà con due prime edizioni, a Poggibonsi (SI) dal 15 al 16 giugno, e a San Miniato (PI) dal 17 al 18 giugno; mentre per il terzo anno consecutivo si confermano Grosseto, dal 21 al 22 giugno, e Arezzo, dal 24 al 26 giugno. Montaione (FI) diventerà città dei lettori per la prima volta dal 30 giugno al 2 luglio, mentre in continuità con i due anni passati torna l’appuntamento a Villamagna – Volterra (PI), il 2 luglio, e a Montelupo Fiorentino (FI), dal 6 al 7 luglio. Ancora: seconda edizione per Monteriggioni (SI) dal 21 al 22 luglio, prima per Vicchio (FI) dal 31 agosto al 3 settembre, terza per Calenzano (FI) dal 7 al 9 settembre e per Campi Bisenzio (FI) dal 13 al 14 settembre. Un’ulteriore prima edizione a Piombino (LI) dal 15 al 16 settembre, e poi ancora conferme: per il terzo anno consecutivo a Bagno a Ripoli (FI), dal 22 al 24 settembre, e per il secondo a Lucca, dal 30 settembre al 1 ottobre. Poi seconda edizione a Impruneta dal 27 al 28 ottobre e prima a Cavriglia (AR) in date da destinarsi.