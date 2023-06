L'assessora Nardini a San Miniato per visitare alcune aziende

Tappa a San Miniato questa mattina per l'assessora regionale Alessandra Nardini, in visita ad alcune aziende del territorio. Sul tavolo il tema della formazione e del lavoro. Ad accompagnarla sono stati il sindaco Simone Giglioli, la vicesindaca Elisa Montanelli, il consigliere del presidente Giani Vittorio Gabbanini e Michele Matteoli presidente del Consorzio Conciatori. La mattinata si è aperta con una visita all'azienda MS Carrelli di San Miniato Basso che da oltre 30 anni si occupa di assistenza, noleggio e vendita di carrelli elevatori, che, da qualche anno, ha investito nel ramo formazione, divenendo una delle aziende leader sul territorio. La visita dell'assessora è poi proseguita al Gruppo Conciario C.M.C. di Ponte a Egola, un’azienda leader a livello nazionale e internazionale per la produzione del cuoio destinato al mondo della calzatura, dove ha potuto vedere l'intera filiera della lavorazione del cuoio. Il tour nella città della Rocca si è conclusa alla Savitar a San Miniato Basso, un'azienda che seleziona i migliori tartufi per la lavorazione dei prodotti o per la vendita diretta, la cui principale attività lavorativa si basa sull'export in molti paesi del mondo: Stati Uniti, Brasile, Islanda, Corea, Cina, Thailandia, India, ed Europa.



"Questa mattina ho incontrato ed ascoltato tre aziende di San Miniato, tre realtà diverse tra loro, che afferiscono a tre settori differenti - dichiara l'assessora alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini -. Ci siamo confrontati sul momento complicato che abbiamo affrontato, un periodo difficile a causa della pandemia, guardando però con ottimismo alla ripartenza e al futuro. Negli incontri è emersa la necessità di sentire la vicinanza delle istituzioni, affinché possiamo comprendere le reali esigenze del tessuto economico produttivo locale, in particolare in termini di formazione, lavoro e sicurezza. L'impegno della Regione è quello di non lasciare da sole le imprese del nostro territorio, con l'obiettivo di salvaguardare e creare occupazione stabile, sicura e di qualità.

Per far questo è fondamentale investire, come stiamo facendo a livello regionale, in formazione e politiche attive del lavoro, anche al fine di accompagnare le imprese toscane in questa fase di grandi transizioni".



"Ringraziamo l'assessora Nardini una questa visita che ci fa molto piacere, un'occasione di confronto con tre realtà del territorio di San Miniato, con le quali affrontare un tema fondamentale com'è il lavoro - dichiarano il sindaco Simone Giglioli e la vicesindaca Elisa Montanelli -. Abbiamo visitato tre eccellenze di San Miniato, ciascuna nel proprio ambito d'azione, che credono ed investono in formazione, sviluppo e qualità. Proprio per questo loro grande impegno, è necessario, periodicamente, sviluppare incontri e opportunità di confronto con le istituzioni, occasioni per sviluppare progetti futuri e mettere in campo nuove strategie".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa