Lions San Miniato dona tv e stampanti alla Rsa di Castelfranco

Il Lions Club San Miniato ha donato all’RSA “Selene Menichetti” di Castelfranco di Sotto un televisore al plasma da 65 pollici per gli anziani e n. 2 stampanti, di cui una 3D per la realizzazione di manufatti, per i ragazzi del Centro Diurno della medesima struttura

La consegna dei doni – alla quale ha presenziato anche il Sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti - è stata l’occasione per rafforzare e confermare la solidarietà e vicinanza del Club a chi ha più bisogno.

Doni che allietano chi li riceve e rendono migliori chi li fa.