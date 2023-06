Ludicomix 2023, contate 15mila presenze nel weekend

Supereroi, cosplayer, appassionati del mondo dei fumetti e, più in generale, della cultura pop. L'edizione numero diciotto di Ludicomix ha accolto e conquistato migliaia di persone che hanno raggiunto nel fine settimana scorso, quello del 27 e del 28 maggio 2023, Empoli. Un'edizione di successo quella che si è appena conclusa, come sottolineano gli organizzatori della due giorni patrocinata da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli.

"Un'edizione baciata dal primo vero sole d’estate, che ha regalato al nostro pubblico un fantastico fine settimana da dedicare alle proprie passioni - sottolinea Tommaso Alderighi, presidente dell'associazione Ludicomix - Affollatissimi gli spazi storici della manifestazione, che hanno ospitato migliaia di persone 'perse' fra autori di fumetto, cosplayer, giochi da tavolo e videogioco, con addetti al lavoro e associazioni. Una partecipazione veramente straordinaria di pubblico e appassionati. I numeri ci parlano di oltre 15mila presenze nelle aree di manifestazione e circa il doppio per le strade della città. Un weekend quindi che ci riporta vicini ai numeri prepandemia, nonostante il cambio di data".

Dei molti eventi che hanno caratterizzato il festival, continua Alderighi, "mi preme sottolineare il successo della conferenza svoltasi al Museo del Vetro, con la collaborazione di Università di Firenze e Pisa e il contributo di molte università italiane, con al centro il tema della divulgazione tramite nuovi media. Un'idea che rivendichiamo con orgoglio e che ha incontrato l’entusiasmo dei partecipanti, convincendoci a rilanciare per le prossime edizioni questo format. Altre menzioni mi sento di spenderle per il bellissimo festival dell’illustrazione delle Vanvere e per la nostra gara cosplay, che ha intrattenuto un numeroso e accaldato pubblico la domenica pomeriggio. Nel ringraziare tutte le associazioni e i volontari che rendono possibile da anni la nostra manifestazione, è doveroso ricordare il supporto dell’amministrazione che ha sposato la nostra missione di diffondere e sostenere la cultura dell’intrattenimento. Quindi ci vediamo tra un anno, chissà cosa avremo in serbo per voi".

Soddisfazione condivisa dall'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni. "Ogni anno accogliere Ludicomix significa rendere la città capitale della cultura pop - spiega - Non possiamo che essere felici del grande afflusso di curiosi e appassionati registrato, segno di come la due giorni sia un appuntamento attesissimo da un pubblico di tutte le età. Grazie agli organizzatori e a tutti coloro che contribuiscono di anno in anno alla realizzazione e al successo di un evento che accende i riflettori su un modo di fare cultura che è al tempo stesso tradizione e innovazione. Senza età".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa