Luminara, il comune di Pisa cerca 160 persone per accendere i lumini

In vista della Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno l’agenzia per il lavoro Generazione Vincente S.p.A ricerca 160 addetti all’accensione dei circa 100.000 lumini che illumineranno le facciate dei palazzi dei Lungarni. L’annuncio di selezione può essere consultato dal seguente link: https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-comune-di-pisa-luminara-di-san-ranieri-edizione-2023/.

L’inserimento è previsto con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato. È richiesta disponibilità a lavorare il giorno 16 giugno dalle 15:15 alle 21:15. Per necessità di servizio potrà essere richiesto lo svolgimento di un’ora di straordinario per ogni operatore.

Requisiti. Per essere ammessi alla selezioni è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: ètà non inferiore a 18 anni; avere la residenza e/o il domicilio nel Comune di Pisa o in Comuni appartenenti alla Provincia di Pisa. Ai fini della selezione verrà valutata l’esperienza maturata dal candidato, nel medesimo ruolo nelle precedenti edizioni della “Luminara di San Ranieri”. Verrà inoltre data priorità ai candidati disoccupati, cassaintegrati o studenti, fermo restando il positivo superamento di tutte le fasi dell’iter selettivo.

Domande. L’iscrizione alla selezione può avvenire mediante la compilazione del form on line raggiungibile dal link https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-comune-di-pisa-luminara-di-san-ranieri-edizione-2023/, fino alle ore 16:00 del prossimo 15 giugno. A tutti i candidati verranno rilasciate, al momento della registrazione sul sito https://lavoro.generazionevincente.it/ le credenziali di accesso (Id utente e password). I candidati dovranno allegare il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, reso ai sensi del D.P.R. 445/00, aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione, comprensivo di dati anagrafici e di contatto.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa