Maltratta famiglia e picchia infermiere, trasferito in carcere

La Polizia di Lucca ha eseguito la misura di custodia cautelare in carcere a carico di un italiano di un italiano di 26 anni accusato di maltrattamenti in famiglia.

Ieri mattina la Squadra Mobile ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere di un uomo di 26 anni, associandolo in una struttura carceraria di Firenze dotata di reparto medico-psichiatrico.

L'uomo si era reso responsabile di maltrattamenti continuati, lesione e minacce a carico della mamma, del padre e della sorella.

Da ultimo in occasione di un ricovero presso il reparto Psichiatria del locale nosocomio aveva colpito con un pugno un infermiere cagionandogli lesioni e in un'altra circostanza aveva distrutto delle apparecchiature ospedaliere;

Per tali motivi la Procura della Repubblica aveva inoltrato al G.I.P. richiesta di applicazione di misura cautelare in carcere misura che è stata adottata ed eseguita ieri dalla Polizia di Stato.