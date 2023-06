Maxischermi allo stadio Franchi per la finale di Conference League in cui la Fiorentina si giocherà a Praga il trofeo europeo il prossimo 7 giugno. La notizia arriva dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che attraverso un comunicato della Prefettura ha confermato le voci dei giorni scorsi.

"Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - si legge nella nota - questo pomeriggio ha esaminato, con il Sindaco e il Direttore Generale dell’ACF Fiorentina, gli aspetti connessi all’incontro di calcio di Conference League che si disputerà a Praga il prossimo 7 giugno. Durante l’incontro è stata convenuta la necessità, immediatamente accolta dalla Società calcistica, di consentire ai tifosi fiorentini che non potranno andare a Praga di assistere alla partita allo stadio “Artemio Franchi”, grazie a maxischermi appositamente allestiti. La Fiorentina metterà in vendita i biglietti ad un prezzo simbolico nei limiti della capienza dello stadio"

''L'apertura dello stadio Franchi il 7 giugno per la finale di Conference League è una bella notizia per Firenze e tutti i fiorentini. Ringrazio il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, i componenti del Comitato per l'ordine sicurezza pubblica''. Questo il commento del sindaco Dario Nardella che ha aggiunto che ''il Comune di Firenze si farà carico delle spese per i servizi della polizia municipale e di Alia''