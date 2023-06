Microcriminalità, 6 fogli di via a Castelfiorentino

Sei fogli di via obbligatori per altrettante persone per non ritornare più nell'area della stazione ferroviaria di Castelfiorentino. La procedura è stata compiuta dal questore di Firenze Maurizio Auriemma e il sindaco Alessio Falorni ha voluto informare i cittadini tramite un post sui suoi social. Le misure "non corrispondono alla certezza di non avere più questi soggetti alla Stazione, ma sono un forte deterrente e un elemento in più per gestire queste presenze". Il primo cittadino ringrazia il questore e i carabinieri della compagnia di Empoli e della stazione di Castelfiorentino, ma comunque ha una vena di sfiducia verso i mezzi attualmente esistenti per gestire la microcriminalità: "Io continuo a essere largamente scontento degli strumenti che abbiamo localmente per gestire questi problemi, ma un intervento di questo tipo restituisce un po’ di fiducia nell’intervento da parte dello Stato. Spero che risulti incisivo, e che questi personaggi (che, lo ripeto sempre, sono pochi, a Castello, non un esercito) si allontanino definitivamente dal nostro territorio".