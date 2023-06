Multiutility, 19 Comuni aderiscono al Patto parasociale: "Avremo peso politico e amministrativo"

I comuni che avevano aderito storicamente a Publiservizi, società in house che gestisce il ciclo idrico integrato, gas metano, igiene ambientale e piscine comunali e che verrà fusa nella Multiutility delle province di Firenze, Prato e Pistoia, hanno aderito a un patto parasociale in modo di avere più forza nelle scelte decisionali dell'ente, raccogliendo il 12% delle quote. L'accordo è stato presentato quest'oggi in municipio a Empoli, alla presenza dei sindaci dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e di una rappresentanza degli altri territori che fanno parte del patto.

Coinvolti i Comuni dell'Empolese Valdelsa, di Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme e Uzzano, per quanto riguarda la zona della Valdinievole in provincia di Pistoia, e i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, nella Valdelsa Senese.

"Il patto è lo strumento più idoneo per avere un peso politico e amministrativo - spiega la sindaca Brenda Barnini -, saranno poi gli amministratori della società e gli indirizzi della parte politica a dimostrare che la multiutility è la scelta più efficiente per servizi di qualità e per portare avanti investimenti. La Toscana si è mossa in ritardo rispetto ad altre realtà, sono state acuite differenze territoriali, ma dobbiamo affrontare la discussione meno ideologicamente".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Elia Billero