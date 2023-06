PD, incontro con Sandro Ruotolo a Montelupo

Dopo la pandemia costruire nuove comunità: luoghi, attori, azioni; è questo il tema dell’incontro organizzato dall’unione comunale dei circoli del partito democratico di Montelupo Fiorentino. La scelta dell’interlocutore ha due obiettivi: ottenere informazioni per poter procedere in maniera integrata a livello locale nella cornice delle azioni nazionali ed anche affrontare il tema riflettendo sul ruolo degli istituti della memoria, musei, archivi e biblioteche, molto raramente considerati attori e luoghi attivi di coesione sociale in rapporto alle comunità dove si trovano e agli altri istituti educativi, sociali ed economici del territorio.

Sandro Ruotolo ha avuto dalla segretaria Elly Schlein il ruolo di occuparsi di cultura, culture, memoria e comunicazione. Ci è sembrato un fatto rilevante che a una personalità così importante sia affidato un tema che in passato anche nel nostro partito non era stato messo al centro. Lo abbiamo invitato al nostro incontro per parlarci di un tema decisivo, da qualunque angolatura lo si affronti. Come costruire le nuove comunità dopo che le altre sono state spazzate via dalla pandemia? Quale può essere il ruolo degli istituti della memoria? Dei piccoli musei di comunità? Quali le relazioni con i luoghi dell’educazione? Perché già un progetto dagli zero ai sei anni può essere un fattore di coesione sociale come recitano gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia? Un dibattito trasversale e aperto, tra tutti gli intervenuti per raccogliere idee e spunti per ulteriori discussioni partendo dalla cornice che il nostro ospite vorrà indicarci.

Gli organizzatori non si rivolgono solo agli iscritti o ai simpatizzanti del partito democratico ma all’intera comunità, convinti come siamo che le differenze sono valori e i conflitti ostacoli allo sviluppo.

Questa convinzione ce lo portiamo dietro, anche nel post pandemia: partecipare conviene sempre.

IN DIALOGO CON SANDRO RUOTOLO

Martedi 6 Giugno ore 18:15

Circolo PD Montelupo Fiorentino – Via Virgilio Rovai 43