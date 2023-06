Per l'Abc Castelfiorentino finisce l'avventura alle finali nazionali under 15

Si infrange sul più bello il sogno gialloblu. Nello spareggio valido per l’accesso ai quarti di finale delle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza, l’Abc Castelfiorentino cede in volata il passo al Basket 90 Sassari che sul 64-67 stacca così il pass per la fase ad eliminazione diretta. Una sconfitta che fa male, a maggior ragione dopo una partita ampiamente in controllo fino a due minuti dalla sirena, ma che niente toglie alla splendida stagione dei nostri ragazzi, chiusa con la ciliegina delle finali di Pescara in cui hanno sfilato tra le migliori squadre italiane di categoria. E allora, prima di qualsiasi altra cosa, ci teniamo a fare i più grandi complimenti a coach Mostardi, al vice coach Giovanni Corbinelli e a tutti i ragazzi protagonisti di un’avventura davvero pazzesca.

Grande equilibrio in avvio di gara, con le squadre che si alternano al comando senza che nessuna riesca a prendere vantaggi consistenti. L’Abc tenta il primo allungo sull’8-4 ma Sassari, sfruttando i 2.02 cm del centro Acunzo, resta incollata e passa a condurre (8-11). Agbegninou ristabilisce la parità dalla lunga distanza, seguito da Zecchi per il nuovo +2 (15-13), preludio al 17-17 su cui si va al primo riposo. Nel secondo quarto i gialloblu cambiano passo e prendono il controllo, tanto che sarà 20-8 il parziale della frazione. Una grande intensità difensiva ed una solida presenza a rimbalzo valgono il 25-20 a firma Borghesi, che poi lascia spazio ai contropiedi di Ciulli e Poggesi che suggellano un break di 10-3 per la doppia cifra di vantaggio: 35-23 al 18′. Nell’ultima azione ci pensa Zecchi, con la sua penetrazione al ferro, a mandare tutti all’intervallo sul 37-25. Al rientro dagli spogliatoi la verve della squadra sarda prova a girare l’inerzia, con un mini parziale di 0-5 che vale il 37-30. Ma sponda Abc ci pensa il solito Zecchi, che riparte da dove aveva chiuso la seconda frazione, ad interrompere il break di Sassari, seguito da Borghesi che in contropiede ristabilisce il +10 (42-32). E sono proprio due splendide transizioni a due tra Zecchi e Borghesi che valgono il 46-32, prima che il guizzo sardo negli ultimi due giri di lancette dimezzi il vantaggio castellano: 51-44 alla terza sirena. Tutto si decide dunque in una quarta frazione letteralmente al cardiopalmo, con l’Abc che nella prima parte riesce a difendere i suoi 3/4 possessi di vantaggio grazie alle giocate di Matteini e Agbegninou (55-46), e Sassari che però non vuole saperne di mollare. Così, guidati da Usai, top scorer del match, i sardi approfittano del black out gialloblu per riaprire completamente i giochi: 55-54 al 35′. Un ottimo Borghesi prende per mano i suoi e prova a ristabilire il controllo castellano grazie ad un parziale personale di 6-0 (61-54), ma anche stavolta Sassari approfitta delle disattenzioni gialloblu per impattare a quota 64 con novanta secondi sul cronometro. Ed è proprio quando la palla scotta davvero che il solito Usai, gelido, ipoteca il sorpasso dall’arco: 64-67. Nell’ultimo giro di lancette l’Abc tenta per tre volte la tripla dell’overtime, che però resta un miraggio. Così, sulla sirena, si infrange il sogno gialloblu.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET 90 SASSARI 64-67

Abc Castelfiorentino: Garbetti, Agbegninou 9, Baldi, Zecchi 12, Matteini 8, Bonora, Ciulli 4, Bini, Bufalini 10, Poggesi 3, Crisafi, Borghesi 18. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Basket 90 Sassari: Simula, Cugia, Solinas 14, Casu 8, Fara 10, Cristiani, Murru 4, Fanni 2, Ughi, Acunzo 7, Usai 22, Cazzari. All. Ruiu. Ass. Doro.

Parziali: 17-17, 20-8, 14-19, 13-23

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa