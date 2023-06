Un pedone è stato investito questo pomeriggio, intorno alle ore 16.20, in via Jacopo Carrucci a Empoli. Una 54enne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Giusepep di Empoli. Al momento non sono chiare le sue condizioni.

Sul posto sono intervenute in codice rosso un'ambulanza delal Pubblica Assistenza, un'automedica del 118, e la municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente.