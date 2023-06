Ruba catenina a un minorenne, 38enne denunciato

Avvicina un ragazzo, gli strappa la catenina d'oro e scappa. Subito dopo viene bloccato e denunciato dalla polizia. Un 38enne di origini marocchine è finito in manette a Firenze alle 20 di mercoledì 31 maggio in via Bausi, zona Cascine.

È stata la vittima, 17enne fiorentino, a dare l'allarme. Il giovane stava camminando, quando il 38enne lo ha avvicinato, gli ha preso con gesto rapido la collanina e si è allontanato. All'arrivo della polizia, il malcapitato ha descritto l'aggressore. Gli agenti hanno rintracciato poco distante il rapinatore e per lui è scattata la denuncia.