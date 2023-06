Semina il panico tra un forno, una focacceria e un bar: arrestato

Ha seminato il panico in zona Rifredi, ha danneggiato un panificio e un bar, poi ha opposto resistenza ai carabinieri, infine è stato arrestato. Nella notte a Firenze è finito in manette un 32enne di origini libiche.

Dapprima, verso le 3.30, si è presentato a un forno di Rifredi e ha preteso cibo e birra senza pagare, ha usato modo minacciosi finché non è fuggito, complice l'arrivo dei carabinieri. Poco dopo il 32enne è tornato sul posto e ha danneggiato l'auto del proprietario del forno.

Si è poi diretto verso una focacceria poco distante dopo, alle 5, ha trovato 'chiuso' dato che i proprietari, lungimiranti, si erano chiusi dentro vedendolo arrivare. È andato a un bar di via dello Steccuto dove ha mangiato e bevuto e non ha pagato, anzi, ha minacciato la dipendente iniziando a lanciare bicchieri.

Il 32enne è stato raggiunto in via Giuliani e bloccato, ma non senza difficoltà, dopo che questi aveva scavalcato il cancello di un condominio. Si trova ora a Sollicciano.