Servizio Civile, a Empoli volontari e volontarie prendono servizio

Un breve incontro conoscitivo con i referenti comunali nel Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri, il saluto dell'amministrazione rappresentata dall’assessore a Volontariato e associazionismo del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi, e poi ognuno al proprio posto, anzi al proprio progetto. Nella mattinata di oggi, giovedì primo giugno 2023, è iniziata l'esperienza in Comune di volontarie e volontari del Servizio Civile Universale. Una prima volta per il Comune di Empoli.

Presenti all’incontro Irene Nocentini, Arianna Pannocchi, Giulia Di Rosa, Dana Marcella Majano Delgado, Maria Pia Roman Avila, Claudiu Marian Pavel, Matteo Marconcini, Matteo Mollame e Chiara Saggio. Cinque i progetti che interessano servizi educativi, biblioteca, inclusione sociale, orientamento ai servizi e memoria per un totale di dieci sedi coinvolte fra nido comunale Stacciaburatta e Centro Zerosei, Archivio comunale, Museo del Vetro, biblioteca comunale Renato Fucini, Palazzo Pretorio, Urp, Anagrafe, settore Politiche territoriali e Casa della Memoria. In totale undici i posti disponibili per svolgere il servizio aperto a ragazze e ragazzi da 18 anni compiuti a 28 anni da compiere. Entrando nel dettaglio, due posti, uno al nido comunale Stacciaburatta e l'altro al nido comunale Centro Zerosei, sono relativi al programma "Servizi Educativi re-attivi"; quattro, ovvero uno all'Archivio comunale, uno al Museo del Vetro e due alla biblioteca comunale, rientrano in "Tornare in biblioteca"; altri quattro, fra Palazzo Pretorio, Urp, Anagrafe e settore Politiche territoriali, fanno parte di "Amici in Comune" e, infine, uno, con sede alla Casa della Memoria, è parte del progetto "A futura memoria!".

Volontarie e volontari vivranno l'esperienza del Servizio civile universale per dodici mesi, con orario di servizio di venticinque ore settimanali e rimborso pari a 444,30 euro mensili. Intanto nei giorni scorsi, dopo i primi adempimenti, hanno svolto le prime fasi di formazione, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, su tematiche come la privacy o la sicurezza.

“Dare il benvenuto a ragazze e ragazzi del Servizio civile universale è stato un momento di grande emozione - sottolinea l’assessore Biuzzi - Si tratta di giovanissimi che hanno scelto di mettersi alla prova e di impegnarsi in progetti significativi per la comunità. Progetti che compongono il Servizio Civile Universale a Empoli, reso possibile dal grande lavoro degli uffici comunali ai quali va il mio ringraziamento. Ragazze e ragazzi avranno la possibilità di contribuire alla realizzazione di servizi per i cittadini, avranno la possibilità di dire con orgoglio di essersi messi a disposizione della città e avranno l’opportunità di comprendere il funzionamento della macchina comunale. Sono convinto che questa esperienza lascerà loro in eredità un bagaglio di competenze e sensibilità prezioso per essere cittadini più attenti e consapevoli”.

I COMUNI ADERENTI – Il Comune capofila del progetto Servizio Civile Universale è Santa Croce sull'Arno ma sono interessati anche i Comuni di Empoli, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte, Fucecchio e la Società della Salute Empolese - Valdarno - Valdelsa. Nell'ambito del bando, indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sono stati finanziati due programmi di intervento, “Rigenerazioni 2022. Nuove offerte educative e culturali per le comunità del futuro” in co-programmazione con ANCI Toscana ed “Edu-care: educazione e cura del territorio Empolese Valdelsa Valdarno” in co-programmazione con Arci Servizio Civile APS, per cinque differenti progetti e un totale di 45 posti disponibili.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa