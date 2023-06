Forte temporale a Montelupo, allagamenti in strade e abitazioni

Un forte temporale si è abbattuto questo pomeriggio su più zone della Toscana, compresa l'Empolese Valdelsa. In particolare ad essere stato interessato è stato il comune di Montelupo Fiorentino. La grande quantità d'acqua caduta ha provocato allagamenti su strade e nelle abitazioni.

Il sindaco Paolo Masetti, che ricopre inoltre il ruolo di delegato nazionale Anci alla Protezione Civile, ha comunicato ai cittadini tramite un video su facebook la situazione. "L'evento meteo che ha interessato Montelupo in maniera piuttosto violenta ha creato moltissimi problemi e disagi. Stiamo ricevendo segnalazioni da diverse parti del territorio". Per le segnalazioni Masetti ha invitato ad usare il numero 335 6685863, all'occorrenza il 112. "Stiamo organizzando le squadre per inviarle a dare una mano alle famiglie che hanno problemi, ci sono allagamenti nelle abitazioni e strade con decine di centimetri di acqua".

Sono in corso gli interventi del sistema di Protezione civile e dei vigili del fuoco. Nella zona di Montelupo, come riferito dal presidente della Regione Eugenio Giani, in 15 minuti sono caduti 32 mm di pioggia. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, che stanno intervenendo a seguito delle forti precipitazioni. Al momento sono circa 50 le richieste di intervento per allagamenti, vuotature e rami pericolanti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO