Temporali, prolungato il codice giallo per la Romagna Toscana

Prolungato fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 giugno, il codice giallo per rischio idrogeologico emesso ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

Per oggi, giovedì, instabilità già dalla tarda mattina con temporali in particolare sulle zone interne. Domani dalla tarda mattinata temporali sulle zone interne, in particolare sui rilievi appenninici e rilievi centro-meridionali. Sia oggi che domani, i temporali potranno essere localmente forti e accompagnati a forti raffiche di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa