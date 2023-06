Ubriaca guida a zig zag l'auto sulla via SS Aurelia Sud: denunciata 38enne

La Polizia di Stato è intervenuta ieri, intorno alle 19:25, in via SS Aurelia Sud, a seguito delle segnalazioni di vari automobilisti che avevano notato un'autovettura di grossa cilindrata circolare in modo pericoloso, zigzagando nei pressi della Saint Gobain. Gli agenti hanno intercettato il veicolo con motore e fari accesi all'interno di una stazione di servizio in località Mortellini.

I poliziotti hanno invitato il conducente a scendere dall'auto, e si è trattato di una donna che ha mostrato difficoltà di movimento, occhi lucidi ed alito di vino. La donna è stata identificata come una 38enne proveniente dall'Est Europa e residente a Livorno. Nonostante le asserzioni della conducente che affermava di non aver consumato bevande alcoliche, all'interno dell'auto i poliziotti della Squadra Volanti hanno notato una bottiglia di vino quasi vuota.

La donna, nel rispetto del Codice della Strada, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il tasso alcolemico. Di conseguenza, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186 comma 7 del Codice della Strada. Inoltre, il veicolo è stato posto in sequestro amministrativo e la patente di guida, rilasciata dalle autorità del suo Paese di origine, è stata ritirata come sanzione accessoria per la guida in stato di ebbrezza. È importante notare che la donna, nonostante risieda in Italia da oltre un anno, non ha ancora provveduto alla conversione della sua patente, pertanto è stata ulteriormente sanzionata per questa mancanza ai sensi dell'articolo 135 comma 14 del Codice della Strada.