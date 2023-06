Va all'asta l'ex circolo di Brucianesi

Il Comune di Lastra a Signa ha deciso di alienare tramite asta pubblica l’immobile di proprietà comunale denominato "Ex Circolo di Brucianesi".

L’asta si terrà il giorno 3 agosto 2023 dalle 10 in seduta pubblica presso il palazzo comunale in piazza del Comune 17. Il prezzo base d’asta è 92.000 euro e il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 1° agosto 2023.

Gli interessati che intendono presentare la propria offerta possono prendere visione dell’immobile previo appuntamento con l’Ufficio Patrimonio telefonicamente tel. 055/8743299 – 289 o per mail all’indirizzo patrimonio@comune.lastra-a-signa.fi.it. Possono partecipare all’asta gli enti pubblici, gli enti privati con personalità giuridica, le società, le imprese individuali o le persone fisiche.

Il bando con tutte le informazioni è pubblicato sul sito web del comune di Lastra a Signa nella sezione Altri Bandi e Avvisi Pubblici.